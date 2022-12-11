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Bayrampaşa’da hamsi festivali coşkusu! Festivalde 3 ton hamsi dağıtılacak

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 13:52
Bayrampaşa renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. 3 ton hamsi dağıtılacak festivale 15 bin kişinin katılması bekleniyor. Detayları A Haber ekibinden Pınar Özenç o noktadan aktardı.
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