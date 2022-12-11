Bayrampaşa’da hamsi festivali coşkusu! Festivalde 3 ton hamsi dağıtılacak

Bayrampaşa renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. 3 ton hamsi dağıtılacak festivale 15 bin kişinin katılması bekleniyor. Detayları A Haber ekibinden Pınar Özenç o noktadan aktardı.

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