29 Haziran 2023, Perşembe
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Bayramlarda sıla-ı rahimin önemi! Bayramların ruh sağlığına etkisi
Bayramın en önemli yanlarından biri de hiç şüphesiz akraba, eş, dost ziyaretleri. Peki bayramlarda akraba ziyaretleri neden önemli? Ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Büyükler ve küçükler açısından bayram neyi ifade ediyor? Bayramı bayram tadına nasıl yaşayabiliriz? VAV TV Kendini Bilmek'in konuğu Klinik Psikolog Tuğçe Gür yanıtladı.