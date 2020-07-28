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Bayramda nasıl beslenmeliyiz? Kurban bayramında ne yemeli? Nelerden kaçınmalı? Uzman isimden kurban eti uyarısı

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Giriş: 28.07.2020 10:55
Güncelleme:28.07.2020 11:07
Son dakika haberi... Kurban bayramına sayılı günler kala uzmanlardan kurban eti uyarıları yapılıyor. Bayramda öğünlere dikkat edin uyarısında bulunan diyetisyen Betül Ay, A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu. Peki Kurban bayramında hangi öğünlerde ne yemeli? Nelerden kaçılnmalı? Ay, kurban etiyle ilgili "Hemen kesilip tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Bir sonraki gün tüketilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Kurban bayramına sayılı günler kala uzmanlardan kurban eti uyarıları yapılıyor. Bayramda öğünlere dikkat edin uyarısında bulunan diyetisyen Betül Ay, A Haber canlı yayınında kritik tavsiyelerde bulundu. Peki Kurban bayramında hangi öğünlerde ne yemeli? Nelerden kaçılnmalı? Ay, kurban etiyle ilgili "Hemen kesilip tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Bir sonraki gün tüketilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Uzman isimden kurban eti uyarısı
Uzman isimden kurban eti uyarısı
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