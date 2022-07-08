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Bayram öncesi yolcu otobüslerine denetim

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2022 16:51
Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
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