08 Temmuz 2022, Cuma
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Bayram öncesi yolcu otobüslerine denetim
Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.