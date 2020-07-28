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Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! O şahıs tutuklandı

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Giriş: 28.07.2020 10:44
Güncelleme:28.07.2020 10:51
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Şile’de bir iş yerinin dışında olan Türk bayrağını koparıp yere atan şüpheli ile ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Temmuz günü saat 02.50 sıralarında Şile ilçesi Çavuş Mahallesi, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden koparıp yere atma olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 erkek şahıs oldukları yönünde ihbarı değerlendiren ekipler, ihbar ardından "Egemenlik Alametlerini Aşağılama" konusu ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda kimlik tespit çalışmaları neticesinde Türk Bayrağı'nı söküp yere atan şahsın Tarkan H.(49) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli dün saat 14.00 sıralarında Kumbaba Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay anında yanında bulunan Ramazan E. isimli şahsın ise bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Tarkan H. isimli şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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