18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bayılana kadar öten horoza otomobil teklif edildi

Bayılana kadar öten horoza otomobil teklif edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2020 13:18
Güncelleme:18.12.2020 13:44
Denizli'de bayılana kadar öten horoz, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bahtiyar isimli horozu almak isteyenler de sahibi Okan Gökbudak'a ulaştı, satın almak istedi. Ancak o, hem para hem de otomobil takası teklifini kabul etmedi.

Denizli'de bayılana kadar öten horoz, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bahtiyar isimli horozu almak isteyenler de sahibi Okan Gökbudak'a ulaştı, satın almak istedi. Ancak o, hem para hem de otomobil takası teklifini kabul etmedi.

Öterken bayılmıştı! O horoz için otomobil teklif edildi ÖTERKEN BAYILMIŞTI! O HOROZ İÇİN OTOMOBİL TEKLİF EDİLDİ
Öterken bayılan horoz görenleri hayrete düşürdü! Bayılana kadar öttüğü anlar sosyal medyayı salladı ÖTERKEN BAYILAN HOROZ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! BAYILANA KADAR ÖTTÜĞÜ ANLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

O horoza otomobil teklif edildi
O horoza otomobil teklif edildi
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ne zaman?
Hava kirliliğinden ölen ilk kişi
Hava kirliliğinden ölen ilk kişi
Doğadan iade!
Doğadan iade!
Esenyurt Belediyesi'nden tepki çeken reklam
Esenyurt Belediyesi'nden tepki çeken reklam
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Bu ilçenin taşı toprağı altın
Gece evi basıp sınır dışı ettiler!
Gece evi basıp sınır dışı ettiler!
Trans yağ gıda ürünlerinde ne kadar olmalı?
Trans yağ gıda ürünlerinde ne kadar olmalı?
Müge Anlı'ya doğum günü sürprizi
Müge Anlı'ya doğum günü sürprizi
Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı?
Koronavirüs geçirenler aşı olacak mı?
Uyarısız maske cezası kesilebilir mi?
Uyarısız maske cezası kesilebilir mi?
Burun ameliyatı olan genç kadın ayaklarını kaybetti
Burun ameliyatı olan genç kadın ayaklarını kaybetti
Daha Fazla Video Göster