Bayılana kadar öten horoza otomobil teklif edildi

Denizli'de bayılana kadar öten horoz, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bahtiyar isimli horozu almak isteyenler de sahibi Okan Gökbudak'a ulaştı, satın almak istedi. Ancak o, hem para hem de otomobil takası teklifini kabul etmedi.

Denizli'de bayılana kadar öten horoz, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bahtiyar isimli horozu almak isteyenler de sahibi Okan Gökbudak'a ulaştı, satın almak istedi. Ancak o, hem para hem de otomobil takası teklifini kabul etmedi.