Öterken bayılmıştı! O horoz için otomobil teklif edildi

OTOMOBİLLE TAKAS TEKLİFİ YAPTILAR

Horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını ifade eden Gökbudak, "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim.