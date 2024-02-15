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Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

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Giriş: 15.02.2024 16:53
Marmara Deniz’inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülüyor.
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