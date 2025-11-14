14 Kasım 2025, Cuma

Batman'da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Batman’da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
14.11.2025 16:30
Edinilen bilgilere göre Batman-Sason karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Sedat Sevinç'in direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
