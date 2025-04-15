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Batman’da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı

Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 20:03
Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 45 mezra olmak üzere 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla, 61 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma açıldı. 2 köy ve 2 mezra yolunda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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Batman’da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı
Batman’da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı
Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61’inin yolu açıldı
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