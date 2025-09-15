Batman’da kanlı pusu! Bir aile yok oldu

Batman'da bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 şüpheli de gözaltında.

