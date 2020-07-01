01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağıya "estetik" operasyonu

Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağıya "estetik" operasyonu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2020 16:37
Güncelleme:01.07.2020 17:00
Batmanlı üretici Mahsuk Baskın'ın doğmasal anomali rahatsızlığı olan buzağısı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde tedavi edildi ve sağlığına kavuştu. Batman İli Kozluk İlçesinde üreticimiz Mahsuk Baskın'a ait buzağı Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde tedavi edildi.

Buzağıda doğmasal bir anomali olarak ikinci bir çene yapısı ve dil şekillendiği görülmüş olup, yapılan operasyonla anomali giderildi.

Buzağı aynı gün taburcu edildi ve halen sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

İşte buzağının operasyondan önceki hali:

Buzağıya estetik operasyonu
Buzağıya "estetik" operasyonu
NASA'dan Ankara ve Anıtkabir paylaşımı
NASA'dan Ankara ve Anıtkabir paylaşımı
Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı!
Kedi ile yılan birbirlerine saldırdı!
AK Parti’den seferberlik! Başkan Erdoğan hedefi bizzat açıkladı
AK Parti’den seferberlik! Başkan Erdoğan hedefi bizzat açıkladı
Esnaf kapkaççıları böyle kovaladı
Esnaf kapkaççıları böyle kovaladı
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
‘Dur’madılar faciadan dönüldü! Tam o an
‘Dur’madılar faciadan dönüldü! Tam o an
Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler!
Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu!
İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı?
İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı?
Katil Esad koltuğu bırakıyor mu?
Katil Esad koltuğu bırakıyor mu?
Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür
Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür
Daha Fazla Video Göster