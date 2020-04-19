19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
19.04.2020

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

Batman'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, koronavirüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

AİLESİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
Bakan Koca az önce sosyal medyadan paylaştı
Bakan Koca az önce sosyal medyadan paylaştı
Soğan sarımsak ile ilgili ezber bozan açıklama
Soğan sarımsak ile ilgili ezber bozan açıklama
Korona olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Korona olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Aydos'ta korkutan yangın!
Aydos'ta korkutan yangın!
Kafasını borulara sıkıştırdı böyle kurtarıldı
Kafasını borulara sıkıştırdı böyle kurtarıldı
İstanbul'da fırıncıların 'ekmek' kavgası
İstanbul'da fırıncıların 'ekmek' kavgası
Sokağa çıkma yasağını delip depoyu pavyona çevirdiler
Sokağa çıkma yasağını delip depoyu pavyona çevirdiler
İstanbul sokakları boş kaldı
İstanbul sokakları boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti
Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti
Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi
Otomobil fiyatına satılıyor! O ilimizde görüntülendi
Polis havaya ateş ederek durdurdu! Bakın kim çıktı
Polis havaya ateş ederek durdurdu! Bakın kim çıktı
Daha Fazla Video Göster