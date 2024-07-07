Başpehlivanlar er meydanında! 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu

Bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu. Büyük organizasyonun finalinde 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş ile geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaşacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.