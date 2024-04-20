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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor! İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 16:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Irak’a gidiyor. Hem bölgedeki sıcak gelişmeler hem de terörle mücadele gibi oldukça önemli konular masada olacak. İş birliği yapılması öngörülen güvenlik stratejilerinin, iki ülke ilişkilerini daha farklı bir zemine taşıması bekleniyor. İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri...
İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri!
İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri!
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