Başkan Erdoğan’ı duygulandıran resim! Buğlem’in resimleri görücüye çıktı

Hayallerinin peşinden koşan küçük bir yürek var sırada. Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'la çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye eden 13 yaşındaki Buğlem Yılmaz'ı hatırlayacaksınız. Buğlem'in en büyük hayali büyük bir ressam olmaktı. Şimdi o hayaline bir adım daha yaklaştı. Küçük ressamın çizimleri, 23 Nisan coşkusuyla Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

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