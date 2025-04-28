28 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Başkan Erdoğan’ı duygulandıran resim! Buğlem’in resimleri görücüye çıktı
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran resim! Buğlem’in resimleri görücüye çıktı

Başkan Erdoğan’ı duygulandıran resim! Buğlem’in resimleri görücüye çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2025 14:39
Hayallerinin peşinden koşan küçük bir yürek var sırada. Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'la çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye eden 13 yaşındaki Buğlem Yılmaz'ı hatırlayacaksınız. Buğlem'in en büyük hayali büyük bir ressam olmaktı. Şimdi o hayaline bir adım daha yaklaştı. Küçük ressamın çizimleri, 23 Nisan coşkusuyla Ankara'da sanatseverlerle buluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran resim! Buğlem’in resimleri görücüye çıktı
Işık halkası ‘Halo’ Develi’de görüldü
Işık halkası ‘Halo’ Develi’de görüldü
Gaziantep’te gürültü çıkaran 5 tıra para cezası
Gaziantep'te gürültü çıkaran 5 tıra para cezası
Fransa’da yaşayan Rizeli aileden acı haber!
Fransa'da yaşayan Rizeli aileden acı haber!
Önce taciz sonra ölüm!
Önce taciz sonra ölüm!
Annesi vurulan abisi bıçaklanan kadının feryadı
Annesi vurulan abisi bıçaklanan kadının feryadı
4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Eyüpsultan’da kahvehanede kar maskeli cinayet
Eyüpsultan'da kahvehanede kar maskeli cinayet
Bilecik’te Futbol maçında saha karıştı
Bilecik'te Futbol maçında saha karıştı
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
Türkiye’de sadece 2 tane var
Türkiye'de sadece 2 tane var
Yalova’da peş peşe 2 zincirleme kaza
Yalova'da peş peşe 2 zincirleme kaza
Fransa’da Türk ailenin evinde yangın!
Fransa’da Türk ailenin evinde yangın!
Daha Fazla Video Göster