30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan 'Bay Kemal' açıklaması: Emekli CHP genel Müdürü ibaresinde eklemesi gerekiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılıyor. Törende konuşan Erdoğan, ''Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor.'' dedi.