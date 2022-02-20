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Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde

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Giriş: 20.02.2022 18:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ulaştı. Başkan Erdoğan ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, Kongo’ya ulaştı
Başkan Erdoğan, Kongo'ya ulaştı
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