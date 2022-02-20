20 Şubat 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ulaştı. Başkan Erdoğan ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.