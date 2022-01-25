Basın Ekspres’te kabus gibi gece geçirdiler! 15 saattir yolda kalan vatandaş: Su ve bisküvi ile duruyorum

Dün itibariyle İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin pek çok noktasında hayatı durma seviyesine getirdi. Basın Ekspres Yolu'nda yoğun kar yağışı sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşlar gece boyu yaşadıklarını, “Dün akşam 17.00'den beri yoldayız. Kış lastiği takmayan insanlar yüzünden bunca insan o kadar süredir bekliyor. Saat şu an 08.28. İşten eve gidecektim Esenyurt'a maalesef gidemiyorum” ifadeleriyle anlattı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un genelinde kar yağışı oldukça etkili oldu. Kentin bir takım noktalarında araçlar mahsur kaldı. Trafik durunca bir takım sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakarak yollarına yaya olarak devam etti.

Bazıları da geceyi arabalarında geçirdi. Basın Ekspres Yolu'ndaki bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Başakşehir istikametinde kalan bazı araç sürücüleri ters istikamete dönerek yoldan çıkmaya çalıştı.

ARAÇLAR BUZ ÜZERİNDE KAYIYOR

Araçların geçmesi için Bakırköy istikametindeki bariyerler kaldırıldı. Basın Ekspres yolunun bazı kısımlarıysa hala buzlu, araçlar zaman zaman buz üzerinde kayıyor.

"TRAFİKTE 11 SAAT KALDIM BAKTIM OLMAYACAK VURDUM KAFAYI YATTIM"

Arabasında uyuyarak geceyi geçiren Mustafa Aman "Nasıl bir gece olabilir ki? Senede bir kar yağıyor bu heyecanı da yaşamış olduk sorumlular sayesinde. Ben mecburen arabada yattım. Trafik adım atmadı. Trafikte 11 saat kaldım. 11 saatten sonra hem yoruldum baktım hem de olacak gibi değil, vurdum kafayı yattım. İhtiyaçlarım için de yürüyerek bir benzinliğe gittim. Sabaha kadar çalıştı araba. Şu an var benzinim. Yola çıkarken full depoydu yarım depoya düştü" dedi

"ŞANS ESERİ YAKIT ALMIŞTIM, YOKSA ŞİMDİYE KADAR BİTMİŞTİ"

Geceyi arabada geçiren bir başka sürücü "Geceden beri açılsın diye bekliyoruz. Gece çok beterdi trafik. Hala açılmasını bekliyoruz. Geriye gitsek ara sokaklar beter. Kızılay vardı buralarda, çaydı, kekti onların yardımıyla sabahladık. Gece boyunca ara sıra arabayı stop ettik ara sıra çalıştırdık. Çeyrek depo mazotum gitmiş gece. Şans eseri yakıt almıştım, yoksa şimdiye kadar biterdi" diye konuştu.

"SU VE BİSKÜVİ İLE DURUYORUM"

Özcan Genç "Dün akşam 17.00'den beri yoldayız. Kış lastiği takmayan insanlar yüzünden bunca insan o kadar süredir bekliyor. Saat şu an 08.28. İşten eve gidecektim Esenyurt'a maalesef gidemiyorum. Kızılay ekibi gibi bir yardım ekibi de yok kimse yardım da etmiyor. Arabada yattık. Yapacak başka bir şey yok. Gece soğuktu. Klimayı açtık bu sefer yakıt da azaldı arabada. Su aldım, bisküvi aldım. Onunla duruyorum. Tek yemeğim oydu onu da gece 21.00-22.00 gibi yemiştim" dedi.