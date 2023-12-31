Basın Ekspres yolunda kaza! İstanbul’da Bahçelievler mevkiinde iki kamyon devrildi

Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

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