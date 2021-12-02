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Başakşehir'de yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu

DHA
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Giriş: 02.12.2021 10:47
Güncelleme:02.12.2021 10:47
Başakşehir'de pazartesi günü yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçarak yola savruldu. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu

İstanbul'da şiddetli lodosun etkili olduğu pazartesi gününden yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir binanın uçan çatısı yola savruldu. Çatı sokakta bulunan araçların üzerine düşerken, olayda yaralanan olmadı. Çatının uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çatının yerinden sökülerek yola düştüğü, yolda seyir halindeki sürücülerin panik içinde kaçtığı görüldü.

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