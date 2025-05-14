Başakşehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı!

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki 34 HAH 027 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan Sefa A.D. kontrolündeki 34 SFA 23 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN