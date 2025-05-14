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Başakşehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı!

Başakşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 01:02
Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki 34 HAH 027 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan Sefa A.D. kontrolündeki 34 SFA 23 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Başakşehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
Başakşehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
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