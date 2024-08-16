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Başakşehir Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı

Başakşehir Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 10:05
Başakşehir, Iberia 1999 Tblisi'yi toplamda 3-0’lık skorla mağlup ederek Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı.
Başakşehir Konferans Ligi’nde play-off turuna kaldı
Başakşehir Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı
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