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Bartın’da yoğun sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

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Giriş: 16.12.2021 15:13
Bartın’da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen sağanak yağış sebebiyle şehir içinden geçen ırmakta su seviyesi 5 metre arttı. Yalı mevkiinde iskeleler su altında kalırken bir takım köylere ulaşım sağlayan yollarda kullanıma kapandı.

Bartın'da etkili olan sağanak yağış ardından şehir içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi arttı.

PEK ÇOK İŞLETME SULAR ALTINDA ALDI

Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları ve büfeler su altında kaldı. Yalı mevkiinde iskelelerde sulara gömüldü.

YOL KAPANDI

Arıt çayındaki su seviyesinin de yükselmesi nedeniyle Akçalı, Kabagöz, tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden kent merkezine ulaşım sağlayan bağlantı yolu kapandı. Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

METEOROLOJİDEN UYARI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağmur uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 500 m üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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