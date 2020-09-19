Barış Pınarı Harekatı'nda gazi oldu! Görevine döneceği günü iple çekiyor

Asıl görev yeri Tekirdağ'dı Uzman Çavuş Emrah Demirci'nin... Barış Pınarı Harekatı başladığında onun birliği de Suriye'ye gitti. Operasyonun 6'ıncı gününde PKK/YPG'li teröristlerin hain kurşunları ona da isabet etti, sağ bacağını kaybetti. Gazi Emrah Demirci'nin tedavisi halen Bilkent'te bulunan 'Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor. Demirci, en kısa zamanda işinin başına döneceği günü bekliyor.

Gazi uzmançavuş Emrah Demirci, vatan topraklarına göz dikenlere karşı o da dimdik durdu.

Suriye'de harekat bölgesinde kahramanca mücadele verdi.

Barış Pınarı Harekatı başlayalı henüz 6 gün olmuştu. Teröristin kalleş kurşunu Kastamonulu Emrah Demirci'yi de buldu.

Hain saldırıda sağ bacağını kaybetti.

Hemen operasyon bölgesinden çıkarıldı. Önce şanlıurfa devlet hastanesine oradan Ankara'ya getirildi.

Başarılı operasyonların ardından fizik tedavi süreci başladı. Devlet ise kahramanlarının bir an önce iyileşmesi için her imkanıyla onun yanındaydı.

Gazi Demirci'nin tedavisinde artık sona yaklaşıldı.

Uzman Çavuş Emrah Demirci'nin tamamen iyileştikten sonra ise yeniden mesleğine dönmek istiyor.