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Bolu Belediyesi'nde “hayalet araç” soruşturması: 7 ilde operasyon
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bolu Belediyesi'nde “hayalet araç” soruşturması: 7 ilde operasyon

Bolu Belediyesi'nde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bolu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında belediye yöneticileri, personel ve yüklenici şirket yetkililerinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptı.

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