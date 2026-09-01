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ANALİZ | 7 Ekim'le beraber yıkılan İsrail'in mağdur imajı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ANALİZ | 7 Ekim'le beraber yıkılan İsrail'in mağdur imajı

2018 yılında "Bizi boykot edenleri biz izole edeceğiz" diyerek dünyaya meydan okuyan katil Netanyahu, Gazze'deki vahşetin ardından kendi kazdığı kuyuya düştü. İşgalcilere destek veren İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki liderler sandıkta ağır bedeller öderken; vicdan sahibi milyonlarca insan sokaklara dökülerek Siyonist zulme karşı tarihi bir duruş sergiliyor. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sözde "mağdur imajı" Gazze'deki soykırımla yerle bir olurken, İsrail halkı da gittiği her ülkede Avrupalıların tepkisiyle adeta dünyadan tecrit edildi.

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