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Bankanın ATM'sine zarar verdi gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 11.09.2021 15:06
Konya'da taşla bir bankanın ATM'sine zarar veren alkollü Hasan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., taşla bir bankanın ATM cihazına vurmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, alkollü olduğu belirtilen Hasan Ç.'yi gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Ç. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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