Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2017 yılından beri emeklilere banka promosyonu ödenmeye başlandı. Maaş alınan bankadan en az 3 yıl kalma sözü veren emeklilere, bankalar tarafından belirlenen miktar kadar promosyon veriliyor. Yeni emekli olanlar ile taahhüt süresi dolacak olan emekliler, bu yıl promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Bankalar müşterilerini kaybetmemek için adeta yarışa girdi. Güncellenen rakamlarla birlikte promosyon tutarı 7.500 TL'ye kadar varıyor. Peki, 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel emekli promosyon tutarları...