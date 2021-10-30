Balon balığıyla mücadele! Teşvik için alım şekli değişiyor, 16,5 milyon balon balığı denizden temizlenecek

Akdeniz ve Ege'de 16,5 milyon balon balığının temizlenmesi için 3 yıl mücadele edilecek. Bu arada balon balığı avcılığının teşviki için artık balığın gövdesini getirene değil kuyruğunu getirene de ücret ödenecek. Ayrıntıları Antalya'dan A haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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