30 Ekim 2021, Cumartesi
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Balon balığıyla mücadele! Teşvik için alım şekli değişiyor, 16,5 milyon balon balığı denizden temizlenecek
Akdeniz ve Ege'de 16,5 milyon balon balığının temizlenmesi için 3 yıl mücadele edilecek. Bu arada balon balığı avcılığının teşviki için artık balığın gövdesini getirene değil kuyruğunu getirene de ücret ödenecek. Ayrıntıları Antalya'dan A haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.