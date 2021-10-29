Balon balığı tebliği değişiyor! Hedef 3 yılda 16.5 milyon | Getiren balıkçıya 5 TL

Akdeniz'de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Vücut olarak teslimatı balıkçılara zahmetli geldiği ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için, kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.