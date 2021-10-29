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Balon balığı tebliği değişiyor! Hedef 3 yılda 16.5 milyon | Getiren balıkçıya 5 TL

DHA
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Giriş: 29.10.2021 10:49
Akdeniz'de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Vücut olarak teslimatı balıkçılara zahmetli geldiği ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için, kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.
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