05 Ekim 2024, Cumartesi
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Balkonda çamaşır asarken komşusunun cesedini gördü
Bilecik'te bir kadın çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki komşunun cesedi ile karşılaştı. Nazende Kılıç isimli kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Kılıç'ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cesedinin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.