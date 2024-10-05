Balkonda çamaşır asarken komşusunun cesedini gördü

Bilecik'te bir kadın çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki komşunun cesedi ile karşılaştı. Nazende Kılıç isimli kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Kılıç'ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cesedinin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN