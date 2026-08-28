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Giriş Tarihi:
28 Ağustos 2026 15:40
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeraltındaki şifa deposu: Köşekbükü Mağarası
Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü Mağarası, halk arasında “Astım Mağarası” olarak biliniyor. Deniz seviyesinden 150 metre yükseklikte yer alan mağara, ziyaretçilerini adeta hayran bırakıyor.
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