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Balkanlardan yağış geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 14:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre ülke genelinde sıcak havaların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak yurdun birçok kesiminde ise sağanakların yaşanacağı konusunda uyarılar da geldi. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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