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Balıklıgöl’deki balıklara ne oldu? İşte son durum

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 10:20
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi. Balıklıgöl'deki balıklara ne olduğu sosyal medyada gündem oldu. A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Balıklıgöl’deki son durumu canlı yayında aktardı. Mahmutoğlu, ​“Balıkları görmek mümkün. Su yüzüne çıktığında görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Balıklıgöl’deki balıklara ne oldu? İşte son durum
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