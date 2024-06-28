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Balıkesir'de orman yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:34
Güncelleme:28.06.2024 20:04
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgede 90 personelden oluşan ekiplerin, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. İşte detaylar...
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