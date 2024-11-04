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Balıkesir Burhaniye'de ağaç katliamı

Balıkesir Burhaniye'de ağaç katliamı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 16:25
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ağaç katliamı yaşanıyor. Belediye ağaçları neden kesti? A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktardı.
Balıkesir Burhaniye’de ağaç katliamı
Balıkesir Burhaniye'de ağaç katliamı
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