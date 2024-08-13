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Balıkesir Ayvalık'ta su sorunu! Vatandaş tepkili

Balıkesir Ayvalık'ta su sorunu! Vatandaş tepkili

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 13:08
Türkiye'nin önemli turizm noktalarında Balıkesir Ayvalık'ta su kesintileri yaşanıyor. Mağdur olan vatandaşlar duruma tepki gösteriyor, sorunun bir an önce giderilmesini istiyor.
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