Balıkçıların oltasına takıldı! Dev balık hayrete düşürdü

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?