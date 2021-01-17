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Balıkçıların oltasına takıldı! Dev balık hayrete düşürdü
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?