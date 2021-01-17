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Balıkçıların oltasına takıldı! Dev balık hayrete düşürdü

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Giriş: 17.01.2021 15:50
Güncelleme:17.01.2021 15:59
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?

Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü BALIKÇILARIN OLTASINA TAKILDI! HAYRETE DÜŞÜRDÜ
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