Başkan Erdoğan'ın BM mesajı ne olacak? Trump görüşmesinde hangi başlıklar masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda bugün 16'ncı kez dünya liderlerine hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında küresel adalet, Gazze, Filistin meselesi ve BM reformuna ilişkin mesajların öne çıkması bekleniyor. BM hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ise bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber canlı yayınında Merve Özkan'ın sorularını yanıtlayarak Başkan Erdoğan'ın New York temaslarını değerlendirdi.