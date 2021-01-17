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17 Ocak 2021, Pazar
Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?
Giriş Tarihi: 17.01.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:19