17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına yüzlerce kilo ağırlığında dev balık takıldı. Bakın balıkçılar o balığı ne yaptılar?

İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:19
  • 1
  • 119
Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 119
Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.

  • 3
  • 119
Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

Datçlı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, "Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı'ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık. Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık" dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 119
Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

İşte muhtemelen daha hiç görmediğini dünyanın en ilginç hayvanları.

  • 5
  • 119
Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü