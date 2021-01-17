Balıkçıların oltasına takıldı! Hayrete düşürdü

Datçlı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, "Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı'ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık. Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık" dedi.

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