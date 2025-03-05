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Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler

Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 01:20
Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısı Hatay’da akşam saatlerinde yoğun rüzgar etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken balıkçı barınağında bulunan 3 tekne fırtınanın etkisiyle battı. Dev dalgalardan teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı. Balıkçı Fatih Deriali, batan teknesini çekiciyle bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Fırtınanın etkisini sabah saatlerine kadar hissetmesi bekleniyor.
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Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler
Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler
Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler
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