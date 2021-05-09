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Balıkçılar tam kapanmada açık mı? Balıkçılar saat kaça kadar açık? İşte balık fiyatlarında son durum

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 12:29
Güncelleme:09.05.2021 12:40
Tam kapanma boyunca balık tezgahları açık. Ama belirli saatler içerisinde. Peki balıkçılar kaçta açılıyor? Balıkçılar saat kaça kadar açık? Balık fiyatlarında son durum ne? İstavrit ne kadar? Çinekopun kilosu kaç? Barbun, levrek ve çupra kaç lira? Şu anda hangi balığın zamanı? Hangi balık yenmeli? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Esra Keskin Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’ndan aktardı.
İşte balık fiyatlarında son durum İŞTE BALIK FİYATLARINDA SON DURUM
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İşte balık fiyatlarında son durum
İşte balık fiyatlarında son durum
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