Balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi: Yürekleri ağza getiren anlar

Giriş: 04.10.2025 10:51
Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde olumsuz hava şartlarına rağmen balık avına çıkan balıkçı teknesinin dalgalarla boğuştuğu an kameralara yansıdı. Dalgalı havaya rağmen balık tutma ümidi ile denize açılan teknedeki balıkçı, "Bu nasıl bir deniz böyle? Kalbi olan izlemesin. Tekne batacak" dedi. Yoğun dalgalara rağmen limandan güvenli bir şekilde çıkmayı başaran gemi kaptanı Selçuk Sağlam, beldede yaşayan vatandaşlar tarafından tebrik edildi.
