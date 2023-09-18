Balıkçı ağına takıldı! Nesli tehlike altındaki…

Fırat ve Dicle Nehri'nde endemik bir tür olan Fırat Kaplumbağası, balıkçı ağlarına takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaplumbağayı kurtardı.

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