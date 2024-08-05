05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen adam boğuldu

Balık tutmak için gittiği sulama barajına düşen adam boğuldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2024 09:08
Burdur'da merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan sulama barajına oğlu ve arkadaşıyla balık tutmaya giden adam dengesini kaybederek düştüğü barajda boğuldu.
Alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu
Alternatif yolları kullanan sürücüler yoğunluk oluşturdu
Odunlukta çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
Odunlukta çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
Kayseri’de ’torbacı’ operasyonu
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
Ayı ağları yırtıp...
Ayı ağları yırtıp...
O video sosyal medyada gündem oldu...
O video sosyal medyada gündem oldu...
D-100’de feci kaza: 5 kişi yaralandı
D-100’de feci kaza: 5 kişi yaralandı
Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Sulama barajına düşen adam boğuldu
Sulama barajına düşen adam boğuldu
Uşak’ta feci kaza
Uşak’ta feci kaza
Üsküdar’da denize düşen genç kadın aranıyor
Üsküdar'da denize düşen genç kadın aranıyor
Instagram neden kapatıldı?
Instagram neden kapatıldı?
Daha Fazla Video Göster