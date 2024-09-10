Bal toplamak için kayalıklara çıktı düşüp hayatını kaybetti!

Bingöl’deki bir vadide kaya balı toplamak isteyen Namet Kaptan, çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Kaptan’ın cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu vadiden çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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