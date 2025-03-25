Bakırköy’de rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bakırköy'de rezidansta bulunan daireye girerek kasadaki yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. İki kişinin binaya girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerden birinin 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.