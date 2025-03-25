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Bakırköy’de rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bakırköy'de rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 10:39
Güncelleme:25.03.2025 10:41
Bakırköy'de rezidansta bulunan daireye girerek kasadaki yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. İki kişinin binaya girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerden birinin 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Bakırköy’de rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Rezidanstan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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