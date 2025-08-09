Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildi. Tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alındı". ifadelerine yer verdi.