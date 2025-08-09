09 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2025 19:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902, TCSG-912) derhal olay yerine sevk edildi. Tespit edilen 3 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde Sahil Güvenlik Botu’na alındı". ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı
Sinop’ta başlayan orman yangınında 1 köy boşaltıldı
Sinop'ta başlayan orman yangınında 1 köy boşaltıldı
Anadolu Diyarı ekibi Diyarbakır’ın kadim kenti Sur’da
Anadolu Diyarı ekibi Diyarbakır’ın kadim kenti Sur’da
Tescilli Geven balında sağım zamanı!
Tescilli Geven balında sağım zamanı!
40 derece sıcaklıkta kavun hasadı başlad!
40 derece sıcaklıkta kavun hasadı başlad!
Muhtarlık binasında vefat eden muhtar toprağa verildi
Muhtarlık binasında vefat eden muhtar toprağa verildi
Yabani hayvanları besliyor
Yabani hayvanları besliyor
Yoldan geçen araçlara taşla saldırdı!
Yoldan geçen araçlara taşla saldırdı!
Hijyeni hiçe sayan işletme mühürlendi
Hijyeni hiçe sayan işletme mühürlendi
Adana’da termometreler 51 dereceyi gösterdi!
Adana'da termometreler 51 dereceyi gösterdi!
Hayvanlar suya girerek serinledi
Hayvanlar suya girerek serinledi
Tekme tokat esnaf kavgası kamerada
Tekme tokat esnaf kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster