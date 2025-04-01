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Bakan Tunç: İşkence iddiaları gerçek dışıdır

Bakan Tunç: İşkence iddiaları gerçek dışıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 16:28
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınıp haklarında tutuklama kararı verilen gençlerle ilgili iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında, "Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir" dedi.
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